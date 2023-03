An diese Orte zieht es Menschen aus dem Ostallgäu in diesem Jahr

Das Fernweh hat in den Pandemiejahren zugenommen. Jetzt heißt es in einem Füssener Reisebüro: „Es ist die Hölle los.“ Welche Länder besonders beliebt sind.

Von den Folgen der Corona-Krise ist auch die Tourismusbranche hart getroffen worden. Viele Reisebüros kamen kaum noch über die Runden. Doch das Blatt hat sich gewendet: Die Reisebranche hofft nun auf ein Comeback des Reise- und Buchungsverhaltens, das sich wieder an Vor-Corona-Zeiten anknüpfen lässt. Insbesondere Auslandsreisen boomen – trotz steigender Preise.

Es geht wieder aufwärts: Die Reiselust der Deutschen ist mit dem Wegfall der Corona-Auflagen nach zwei Jahren wieder gestiegen. „Es besteht ein erheblicher Nachholbedarf und die Leute wollen jetzt einfach mal wieder einen Tapetenwechsel“, berichtet Simone Steiner vom Reisebüro Graf in Füssen. Die hohen Reisekosten aufgrund der Inflation scheinen das Reisefieber der Deutschen jedoch nicht zu hemmen. So weist auch Barbara Haf vom Pfrontener Reisebüro RBV darauf hin, dass die Buchungskurve in die Höhe schnellt, das Buchungsverhalten lasse sich nun wieder an Statistiken aus 2019 anknüpfen.

"Ganz viele planen wieder Urlaub", heißt es aus einem Füssener Reisebüro

Hans-Jürgen Braun vom Altstadt Reisebüro in Füssen macht deutlich: „Es ist die Hölle los. Ganz viele planen wieder Urlaub und haben gebucht. Die Reisebüros sind alle zufrieden“. Nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie und dem Wegfall vieler Beschränkungen kündigt sich vor allem ein Reisecomeback rund ums Mittelmeer an. Gefragt sind insbesondere die Klassiker Spanien, Türkei, Griechenland und Ägypten: Diese zählen zu den beliebtesten Reisezielen. Reiseexpertin Steiner empfiehlt für Aktivurlaubinteressierte Madeira oder auch die Azoren, diese Reiseziele würden zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Aber auch Island mit seiner Naturschönheit oder USA-Reisen seien populäre Destinationen. Ebenso seien Kreuzfahrten wieder „hoch im Kurs“.

Auch Osteuropa bietet schöne Strände und ist bei Ostallgäuern gefragt

Abgesehen von den typischen Reisezielen am Mittelmeer zählen laut Barbara Haf „Montenegro und Albanien aktuell noch zu den Geheimtipps“. Generell biete auch Osteuropa wunderschöne Strände und sei zudem noch sehr preiswert. Simone Steiner kann dies bestätigen, denn „dort ist der Tourismus noch überschaubar und man kann auch für den kleineren Geldbeutel einen schönen Urlaub verbringen“. Außerdem seien Aktivreisen in jeglicher Form sehr beliebt: „Ob Wanderreisen oder mit dem Fahrrad eine Destination entdecken, all das steht hoch im Kurs.“ Egon Greis, Inhaber von Greis Reisen Nesselwang, weist ebenso auf die Beliebtheit von Radtouren am Gardasee, Reschenpass und Steiermark hin. Für Hans-Jürgen Braun ist zudem Sansibar der „neue Trendsetter“ für Paare“ – ein Reiseziel, das eigentlich kaum jemand kennt. Da nun fast alle Einschränkungen wegfallen, kann die Welt wie vor Corona bereist und entdeckt werden.

