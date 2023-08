Das sagen Einwohner aus Seeg zur Anklage gegen Bürgermeister Berktold

Ein Stimmungsbild aus Seeg, nachdem sich Bürgermeister Markus Berktold bald vor Gericht wegen Betrugsvorwürfen verantworten soll. Das sagen Bürger.

24.08.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Es ist heiß an diesem Vormittag im Dorfkern von Seeg. Die Nachricht macht die Runde, dass gegen den in Untersuchungshaft sitzenden Bürgermeister Markus Berktold Anklage wegen Betrugs und Untreue in Millionenhöhe erhoben wird. Bürgerinnen und Bürger machen vormittags ihre Einkäufe und Erledigungen. Alles wirkt wie an einem ganz normalen Tag.

