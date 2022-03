Applaus für neuen Dekan Werner Haas aus Pfronten

Der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Pfronten/Nesselwang legt seine Professio ab. Sein Vorgänger Frank Deuring aus Füssen widmet sich anderen Projekten.

Es war wirklich eine Überraschung für Werner Haas, als am Ende der Professio, seiner Berufung zum Dekan, die Besucher in der Pfrontener Pfarrkirche St. Nikolaus aufstanden und ihm applaudierten. Generalvikar Monsignore Dr. Wolfgang Hacker leitete die der Fastenzeit entsprechend zurückhaltende Zeremonie als Vertreter des Bischofs. „In diesen sorgenvollen Zeiten“ solle es doch ein Tag der Freude sein, dass der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Pfronten-Nesselwang zu weiterer Unterstützung und Hilfe bereit ist. „Sie kennen seine Stärken besser als ich“, meinte er an die Besucher gewandt, „und doch wird er Ihre Mitarbeit brauchen“.

Auch für Priesterkollegen da sein

Werner Haas, geboren 1965 in Wangen, wurde 1998 zum Priester geweiht. 2017 kam er mit der Übernahme der Pfarrstelle der Pfarreiengemeinschaft Pfronten/ Nesselwang zurück ins Allgäu. Davor, dass mit dem neuen Amt nun zusätzliche Arbeit verbunden ist, scheut er nicht zurück. Positive Akzente setzen in schwieriger Zeit mit den Belastungen der Menschen will er in dieser Stellung als Verbindungsmann zum Bischof und auch besonders für seine Priesterkollegen da sein.

2012 wurden die Dekanate Füssen und Marktoberdorf zusammengelegt

Eine Reihe von Mitbrüdern aus dem Dekanat war nach Pfronten gekommen. Das Dekanat Marktoberdorf, dem Haas nun vorsteht, ist eines der 23 Dekanate des Bistums Augsburg. Entstanden ist es 2012 im Zuge der Bistumsreform, als die Dekanate Füssen und Marktoberdorf zusammengelegt wurden. In den neun Pfarreiengemeinschaften mit 31 Pfarreien leben etwa 45.000 Katholiken. Bis zum Herbst hatte Pfarrer Frank Deuring, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Füssen, seit 2008 zusätzlich das Amt des Dekans inne. Er gab es nach 13 Jahren ab, um sich verstärkt Projekten zu widmen, in denen er sich sehr engagiert, wie in der Kommission für Ökumene oder der Gestaltung des Areals Zu den Acht Seligkeiten in Füssen-West.

Verlässlichkeit und Vertrauen im Mittelpunkt

In der Predigt und den Lesungen stand das Thema der Verlässlichkeit, des Vertrauens im Mittelpunkt. „Bist du bereit?“ hatte Bischof Bertram Meier gefragt und Pfarrer Haas hatte sich nach gründlicher Erwägung bereit erklärt. „Vergelts Gott“, dass man auf ihn bauen könne, meinte Generalvikar Hacker an Haas gerichtet, denn die zusätzliche Aufgabe sei nicht selbstverständlich. Und er drückte die Hoffnung aus, dass er hier im Dekanat für alle ein zuverlässiger Ansprechpartner sein werde, auch für die ehrenamtlich Engagierten, der ein offenes Ohr für alle haben werde. Er sei kein Vorgesetzter, sondern Primus inter Pares, eine Autorität im Dekanat, ein Leiter der überzeuge und vorangehe, „damit wir nicht irr werden in diesen zerrissenen Zeiten“.

Erhebende, würdige Feier

Hacker las das Dekret des Bischofs zur Ernennung vom 25. Januar vor und Pfarrer Haas legte seine Professio für dieses Amt ab, Glaubensbekenntnis und Versprechen mit dem abschließenden Segensgebet. Auch die Lieder, Texte und Fürbitten zur Fastenzeit stärkten Vertrauen und Zuversicht, die in dieser erhebenden, würdigen Feier zum Ausdruck kamen.

