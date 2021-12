Auch mit 95 ist Beni Möst aus Rückholz noch als Gastwirt aktiv

Seine Radtouren und zehn Hennen halten den Jubilar fit. Wofür der Ehrenbürger in Rückholz um Umgebung bekannt ist.

28.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Der Ehrenbürger des 900-Seelen-Dorfes Rückholz, Benedikt „Beni“ Möst, feiert seinen 95. Geburtstag. Der weitum als Land- und Gastwirt sowie als Dirigent bekannte Jubilar begeht seinen Ehrentag in erfreulicher Frische.

Wobei diese Formulierung untertrieben ist. Bei jedem zweiten Satz blitzt ihm der Schalk aus den munteren Augen und begleitet herzliches Lachen seine Worte. Als ihn unsere Redaktion vor einigen Tagen besuchte, war er dort anzutreffen, wo er auch mit 95 Jahren noch arbeitet: in seiner Gaststube im Gasthof Hirsch im Ortsteil Holzleuten. Er ist auch heute noch als Gastwirt tätig, zuständig für die Getränke.

Mit 17 Jahren musste er in den Krieg

Wir haben ihn angetroffen beim Lesen des Füssener Blatts, der Lokalausgabe der Allgäuer Zeitung. Beim Gespräch über die Zeit seiner Geburt am 28. Dezember 1926 lachte er über die Worte seiner Oma: „Eigentlich hätte ich etwas später zur Welt kommen sollen.“ Aufgrund dieser frühen Geburt habe er mit gut 17 Jahren ein halbes Jahr früher zum Militär einrücken müssen. Sein Weg führte ihn über das französische Grenoble, wo er in der Nacht Partisanenkampf machen musste, nach Italien, in die Po-Ebene und Udine, nach Süden in den Apennin und zurück nach Modena, wo er in Gefangenschaft geriet. Dabei wuchs er sehr behütet auf und hütete das Vieh im Rückholzer Ortsteil Hollen, wo sein Vater herstammte. „Das Vieh haben wir noch ohne Zaun gehalten“, erinnert er sich schmunzelnd. Die Familie mit vier Brüdern und zwei Schwestern lebte auf dem Anwesen in Holzleuten, das seine Eltern Magnus und Karoline erworben hatten und schon damals als Land- und Gastwirtschaft betrieben. Nach der achtklassigen Volksschule in Rückholz, die heute Kindergarten ist, absolvierte er die Landwirtschaftsschule, schließlich war er als Hoferbe vorgesehen. Das habe auch so geklappt, allerdings nach damals üblichem Ablauf: Geheiratet hat er seine inzwischen leider verstorbene Ehefrau Elfriede erst 1961, da haben die Eltern dann den Hof übergeben. Seitdem hat er Land- und Gastwirtschaft betrieben. Aus der Ehe entstammen die Töchter Marianne, Irmgard und Elfie.

Zwölf Jahre im Gemeinderat

Möst war von 1984 bis 1996 Mitglied des Gemeinderats. Seit 65 Jahren dirigierte er die Rückholzer Blasmusik, mittlerweile als Ehrendirigent. Trompete gelernt hatte er bei Kuen aus Sulzberg, der ihm auch das Dirigieren beigebracht hat. Später kam Georg Scholz aus Füssen, um auch die übrigen Musiker auszubilden. Aber so recht spielfähig war die Anzahl der Musiker noch nicht. Deshalb wurde auch eines Tages eine Hochzeit „im Rick“, wie die Kommune im Volksmund heißt, von der Seeger Musik gespielt. „Dann haben wir aber Gas gegeben“, man habe im Ort einen Aufruf gemacht und gleich 30 Personen haben sich gemeldet, um ein Instrument zu erlernen.

Noch immer kein Stubenhocker

Auch wenn er seine Allgäuer Zeitung täglich liest, ist Beni Möst beileibe kein Stubenhocker. Im Sommer schwingt er sich auf sein E-Bike, 20-Kilometer-Touren rund um die lokalen Weiher und Seen sind keine Seltenheit. Und schließlich hat er zehn Hennen zu versorgen. Regelmäßig organisiert er Kartenspiel-Runden und ist dabei neben den Getränken auch für die Unterhaltung zuständig. In Erinnerung bleiben werden auf jeden Fall die opulenten Brotzeitteller, die Fuß- und Radwanderer seit Jahrzehnten im „Rickar Hirsch“ auf der Einkehr vertilgten.

