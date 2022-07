Auf der Staatsstraße 2008 bei Seeg rollt der Verkehr wieder

Länger als geplant hat der Ausbau der Staatsstraße 2008 zwischen Seeg und Enzenstetten gedauert. Jetzt fließt der Verkehr wieder. Das aber freut nicht alle.

Was lange währt, wird endlich gut – könnte man über die Staatsstraße 2008 zwischen Seeg und Enzenstetten wohl sagen. Denn nach eineinhalb Jahren Bauzeit und einigen Verzögerungen wurde die Straße jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. Es gab sogar einen feierlichen Eröffnungsakt mit kirchlichem Segen. „Normalerweise wird so etwas ja nicht auf diese Art gefeiert“, sagte der Seeger Bürgermeister Markus Berktold dazu. Aber nach der langen Bauzeit gingen große Belastungen für die Bevölkerung zu Ende und alle seien froh, dass es jetzt vorbei sei.

Alle? Nicht ganz. „Wir nicht“, sagte eine Anwohnerin der Staatsstraße. Während der Bauzeit sei es ohne den Straßenverkehr dort so schön ruhig gewesen. „Jetzt leuchten sie mir nachts wieder ins Schlafzimmer“, meinte eine andere Frau, deren Haus nahe der Straße steht.

Entlastung für viele Bürger in Seeg und den Durchgangsverkehr

Für den Rest der Seeger Bevölkerung und auch den Durchgangsverkehr aber dürfte die neue Fahrbahn durchaus eine Entlastung bringen. „Sie ist eine deutliche Verbesserung, auch für die Verkehrssicherheit“, bemerkte Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt in Kempten. Vorher passierten auf der Straße laut Berktold und Bertram Mooser vom gleichnamigen Kaufbeurer Ingenieurbüro immer wieder Unfälle. Sie wies unter anderem ein Gefälle und einen scharfen Knick auf. Außerdem funktionierte die Entwässerung nicht richtig und ein Geh- und Radweg fehlte. All das wurde behoben.

„Die Straße liegt jetzt schön in der Landschaft“, sagte Eisele. Die Fahrbahn wurde an die Topografie angepasst und auf einer Länge von 1,8 Kilometern auf sieben Meter Breite ausgebaut. Die engen Kurven wurden abgeflacht. Insgesamt kostete das Projekt den Freistaat Bayern 3,5 Millionen Euro. Die Gemeinde Seeg beteiligte sich mit den Kosten für den Geh- und Radweg. Mit diesem wurde außerdem eine der letzten Lücken der Radwegsverbindung zwischen Füssen und Marktoberdorf geschlossen.

Untergrund, Regen, Krankheit und Matrialengpässe erschweren die Bauarbeiten

Doch warum dauerte der Bau eigentlich länger als geplant? „Es waren anstrengende Bauarbeiten. Wir haben uns schwer getan mit dem Untergrund“, berichtete Eisele. Mooser bestätigte das: „Wir haben zwar vorher Baugrunduntersuchungen gemacht. Aber zwischen den Bohrpunkten kam es immer wieder anders.“ Wie es im Allgäu oft sei, sei man während der Arbeiten auf sehr unterschiedliche Böden gestoßen, was die Arbeiten erschwerte. Die unteren Lagen waren zum Beispiel stellenweise von Felseinschlüssen durchzogen, was zu längeren Verlegedauern bei den Entwässerungskanälen der Straße führte. Dazu kam, dass es im ersten Halbjahr 2021 sehr viel geregnet habe und sich dadurch die Arbeiten ebenso verzögerten, wie durch krankheits- und quarantänebedingte Ausfälle von Arbeitern während der Coronapandemie und bis dato unbekannte Engpässe in den Lieferketten bei der Materialbeschaffung.

Keine Unfälle während der Bauarbeiten an der Staatsstraße in Seeg

Etwas Positives aber hatte Mooser auch zu berichten: Es habe auf der Baustelle keine Unfälle gegeben. Unfallfreie Fahrten wünschten sich dann auch alle für die Verkehrsteilnehmer auf der neugebauten Staatsstraße 2008. Pfarrer Wolfgang Schnabel sprach dafür den kirchlichen Segen aus.

Der Ausbau der St 2008 zwischen Seeg und Enzenstetten ist Teil eines größeren bayerischen Ausbauplans, bei dem in mehreren Abschnitten bisher die Ortsdurchfahrt Enzenstetten und der Neubau des Kreisverkehrs nördlich davon sowie die Neugestaltung der südlichen Ortseinfahrt von Seeg realisiert wurden.

