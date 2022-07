Zum Abschluss der Stadtolympiade geht es erst zum Altstadtlauf, dann zum Tauziehen und schließlich ins Bierzelt. Positives Fazit zum Neustart nach Corona-Pause.

18.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Spiele sind beendet: Mit einer großen Party am Samstagabend fanden die 30. Füssener Sporttage ihren Abschluss. Zuvor waren fast 450 Sportlerinnen und Sportler in vielen Disziplinen aktiv geworden. Der Neustart der Stadtolympiade nach der Corona-Zwangspause ist gelungen: „Der Wahnsinn, was nach der Pause hier vor einer tollen Kulisse abgegangen ist.“ So lautete das Fazit des städtischen Sportbeauftragten Markus Gmeiner, der selbst wieder aktiv für ZSKA Rieden Select angetreten war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.