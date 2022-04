A7 bei Füssen: Tunnel Reinertshof und Grenztunnel werden gewartet - darauf müssen sich Autofahrer einstellen

In der Filmreihe "Nachts im Museum" erwecken historische Museumsfiguren mitten in der Nacht zum Leben. In unserer Bildergalerie "Nachts im Grenztunnel" zeigen wir Dir die Wartungsarbeiten, die in vier Nächten pro Jahr im Füssener Tunnel stattfinden. Ein bisschen ist es wie im Film: Nichts ist mehr normal - und ein bisschen unheimlich ist es auch...