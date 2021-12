Bürgermeister Maximilian Eichstetter: Seniorenbeirat ist "sehr wertvoll"

Die Vorsitzende Ilona Deckwerth blickt im Stadtrat zurück auf das vergangene Jahr. Seniorinnen und Senioren sind besonders von der Pandemie betroffen.

26.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Füssen, Ilona Deckwerth ( SPD), blickte im Stadtrat auf die Arbeit des Beirates zurück – traditionell machen das alle Beiräte während der letzten Sitzung. Dabei betonte sie nochmals, dass vor allem ältere Menschen unter der Pandemie leiden.

Rückzug in die eigenen vier Wände

Diese seien besonders betroffen und für viele bedeute das einen Rückzug in die eigenen vier Wände. Nochmals richtete Deckwerth ihren Appell an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen, da die Quote „leider zu gering“ sei. Die Vorsitzende sprach dabei auch das überarbeitete Seniorenkonzept an und dass eine Bürgerwerkstatt zu diesem Thema wegen Corona nicht möglich war.

An Online-Befragung nachmen 270 Personen teil

An einer Alternative – einer Online-Befragung – hatten 270 Personen teilgenommen. Der Beirat treffe sich im Schnitt dreimal im Jahr. Bürgermeister Maximilian Eichstetter bezeichnete diese Arbeit als „sehr wertvoll“.