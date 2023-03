B17 in Halblech: Straße wird komplett gesperrt

Wegen Bauarbeiten muss die B17 in Halblech komplett gesperrt werden. Wie lange die Sperrung geplant ist und wo die Umleitung verläuft, lesen Sie hier.

30.03.2023 | Stand: 16:43 Uhr

In Buching wird eine Ampelanlage modernisiert. Die Arbeiten sind laut Staatlichem Bauamt Kempten gut vorangekommen. Bisher konnte gebaut werden, während der Verkehr weiterfließt. Nun wird es jedoch eine kurzzeitige Vollsperrung geben.

Ortsdurchfahrt Halblech: B17 komplett gesperrt

Um die Straße im Baustellenbereich wieder auf Vordermann zu bringen, muss die B17 in der Ortsdurchfahrt Halblech komplett gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Dienstag, 4. April und dauert bis einschließlich 6. April Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße OAL 1 bis Roßhaupten und die B16 nach Füssen.

Osterferien im Ostallgäu: Sperrung bewusst in diesen Zeitraum gelegt

Die Sperrung der B17 wurde nun bewusst in die Osterferien terminiert, da in diesem Zeitraum die geringsten Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamtes. Betroffen ist der Bereich zwischen Kreuzung Forggensee/Bergstraße und Bushaltestelle. Im Zuge der Vollsperrung wird die Fahrbahn auf der gesamten Fläche erneuert.