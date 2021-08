Baiertec in Pfronten: Mehr Gehalt, Prämie und flexible Arbeitsplätze

Trotz der anhaltenden Virus-Krise setzt die Firma auf Investitionen in die Zukunft. Was der Spezialist für Zerspanung seinen Mitarbeitenden nun anbietet.

Gehäuseteile für die Elektrotechnik und Industriekameras sorgten während der Coronazeit für gute Umsätze, während die Aufträge im Bereich Vorrichtungs- und Maschinenbau zurückgingen. Nun zieht der Markt laut Michael Sattler auch in diesen Bereichen wieder deutlich an. Er ist Prokurist des Pfrontener Spezialisten für Zerspanung und Oberflächen Baiertec. Der Ausbau des Unternehmens wurde während der Pandemie kurzzeitig unterbrochen und wird in diesen Wochen abgeschlossen: Die letzten freien Räume des Neubaus werden bezogen, zwei neue Fräscenter und eine weitere Automation werden ab September in Produktion gehen. Die Belegschaft profitiere von „zwei Jahren fokussierter Arbeit“, so Sattler, und erhalte höhere Gehälter.