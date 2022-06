Die geheimnisvollen Räume von Sankt Mang, die kaum einer sehen darf

Ob im Dachboden oder hoch oben auf dem Turm: Die Kirche Sankt Mang in Füssen hat viele Geheimnisse, die bei gewöhnlichen Führungen nicht zugänglich sind.

09.06.2022 | Stand: 14:20 Uhr

"Auf den Kopf aufpassen!". Diesen Satz sagt Mesner Bruno Ehrentreich nicht nur einmal. Unter Balken durchklettern, Wendeltreppen, über eine steile Leiter ganz hinauf in den Turm: Logisch, dass es hinter den prunkvollen Kulissen von Sankt Mang keine Führungen geben kann. Was schade ist. Denn dort offenbart sich das Weltliche hinter einem Gebäude, das für den Glauben - also das Übersinnliche - errichtet wurde.

