Nahkauf Hummel in Roßhaupten ausgezeichnet: Um was es bei dem "Reise für Alle"-Siegel geht

Der Nahkauf Hummel in Roßhaupten ist einer von 45 Betrieben, die vor kurzem mit dem Etikett „Reisen für Alle“ ausgezeichnet wurden.

03.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Siegel „Reisen für Alle – Barrierefreiheit geprüft“ hat nun auch der Nahkauf Hummel in Roßhaupten bekommen. Das teilen der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sowie Nahkauf Hummel in einer Pressemitteilung mit. Insgesamt verliehen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und die Dehoga-Präsidentin Angela Inselkammer das Zertifikat an 45 Betriebe. Der Nahkauf in Roßhaupten ist deshalb dabei, weil dort auf Barrierefreiheit geachtet wird, wie Chef Erwin Hummel im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert. Dabei geht es um Themen wie ausreichend Platz in den Gängen oder Etiketten, die gut lesbar sind.

Auszeichnung "Reisen für Alle": Nahkauf in Roßhaupten hat sie bekommen

Inselkammer betonte bei der Übergabe: „Sich eine Auszeit nehmen zu dürfen, frei und unbekümmert reisen zu können, soll und muss eine Selbstverständlichkeit sein – für jeden. Daher liegt mir „Reisen für Alle“ auch ganz besonders am Herzen.“ In diesem Bereich liege noch viel Potenzial für die Zukunft. Mit der Klassifizierung sei ein wichtiger Schritt auch für ein wertschätzendes Signal in diese Richtung gemacht – „und das ist wichtig“.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte zu den ausgezeichneten Betrieben: „Wir wollen allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, gerade auch im Tourismus. Dank der Kennzeichnung „Reisen für Alle“ können sich unsere Gäste verlässlich und transparent über den jeweiligen Betrieb informieren. Sie wissen sicher, ob dieser für Menschen mit Geh-, Hör-, Seheinschränkung oder mit kognitiven Beeinträchtigungen geeignet ist.“ Nicht zuletzt profitierten auch die Einheimischen, wenn möglichst viele Betriebe und Einrichtungen zertifiziert seien.

Barrierefreier Tourismus im Allgäu: Personen mit Mobilitätseinschränkungen sollen planen können

Das Projekt „Reisen für Alle“ setzt sich für barrierefreien Tourismus ein und stellt Personengruppen mit Mobilitäts- oder Aktivitätseinschränkungen verlässliche und detaillierte Informationen zur Nutz- und Erlebbarkeit der touristischen Infrastruktur, Angebote und Dienstleistungen dar. Zudem strebt das deutschlandweite Zertifizierungssystem die Sensibilisierung und Qualifizierung entlang der gesamten Servicekette an.