Baseball: Füssen Royal Bavarians Wieder auf Play-off Kurs

Die Füssen Royal Bavarians feiern in der 2. Baseball Bundesliga den siebten Sieg in Folge – und das trotz vieler Ausfälle. Wer sich besonders hervor tat.

06.06.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Mit einem überraschenden Doppelerfolg gegen die München Caribes rücken die Füssen Royal Bavarians erstmalig in dieser Saison auf einen Play-off-Rang in der 2. Baseball Bundesliga vor. Es war der siebte Sieg in Folge der Royals. Dabei waren die Zeichen vor der Partie gegen die München Caribes nicht wirklich gut für die Füssener gestanden. Gleich mehrere Ausfälle hatten sie zu verbuchen. Vor allem der Ausfall von Spieler-Trainer Mitch Stephan sowie den weiteren Offensiv-Akteuren Bastian Zaharia und Christian Brunner rissen eine große Lücke. In der Defensive fehlten die beiden Youngsters Philipp Kanat und Loris Härtl. Außerdem fällt Leistungsträger Johannes Krumm länger mit einer Schulterverletzung aus, hat aber zumindest interimsweise die Trainerposition übernommen. „Wir wussten, dass es ein schwieriger Spieltag wird und wollten zumindest einen Sieg mitnehmen“, sagt der verhinderte Coach Stephan.

Baseball: Füssen Royal Bavarians siegen zweimal gegen die München Caribes

Den besseren Start in die Partie erwischten gleich die hoch motivierten Gastgeber. Bereits im ersten Inning (Durchgang) waren es Schläge von Kleber, Zacek, Nicolici, Aman und Malconian, die die Füssener mit 4:0 in Führung brachten. Die Caribes wussten aber gleich im zweiten Durchgang nach einem Feldspielfehler der Royals auf 3:4 zu verkürzen. Erst im vierten Inning gelang es den Hausherren, sich etwas abzusetzen. Ein Triple von Zacek und ein Basehit von Nicolici sorgten für das 8:4 der Royal Bavarians. Im sechsten Durchgang erhöhte Füssen nochmal auf 9:4. Pitcher James Starek und seine Defensive behielten die Caribes über der Rest der Partie im Griff und brachten den wichtigen Sieg nach Hause. „Offensiv haben wir mit einigen Ergänzungen überraschend stark agiert“, sagt Interimscoach Johannes Krumm.

Im zweiten Spiel des Tages erwartete die Zuschauer am King’s Field in Füssen ein Duell der wohl besten Werfer in der Liga. Im Dress der Gäste war es der japanische Neuzugang, Yoshitaka Nanmuko, und im Dress der Füssener der starke Kalifornier Matt Malconian.

Den ersten Stich landeten diesmal aber die Münchener. Danach zeigten beide Pitcher und ihre Defensivreihen ihre Klasse und hielten die jeweils gegnerischen Schlagleute in Schach. Es dauerte bis ins sechste Inning, bis die Füssener erstmals Zählbares auf die Anzeigetafel brachten. Und wie. Malconian machte schließlich den Sack zu und benötigte gerade einmal 64 Pitches für sieben Innings.

Coach der Füssen Royal Bavarians: "Das war wohl mit die beste Partie des Jahres"

„Das war wohl mit die beste Partie des Jahres. Fehlerfrei Defensive, starkes Pitching von Matt Malconian und eine geduldige Offensive mit den Hits im richtigen Moment“, freut sich Krumm.

Die Füssen Royal Bavarians stehen nach gut der Hälfte der regulären Saison und einer Siegesserie von nun sieben Spielen mit einer Bilanz von acht Siegen bei vier Niederlagen auf dem dritten Tabellenplatz. Nur die vier bestplatzierten Teams aus der Zwölferliga qualifizieren sich für die Play-offs.

Für die Füssener Baseballer geht es beim nächsten Spiel in zwei Wochen zum letztjährigen Vizemeister den Baldham Boars und die Woche danach erneut auswärts zum Aufsteiger nach Freising.