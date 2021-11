Im dritten Anlauf in fast 20 Jahren scheitert das Projekt eines Wohnmobilparks an der Achmühle in Füssen. Diese Gründe führten letztlich zu der Entscheidung.

05.11.2021 | Stand: 06:02 Uhr

Zweimal hatten die Eigentümer bereits die Chance, einen Wohnmobilpark an der Achmühle zu errichten. Eine dritte wird es wohl nicht geben. Einstimmig abgelehnt: Das Urteil des Füssener Bauausschusses zum geplanten Bauvorhaben in seiner jüngsten Sitzung.