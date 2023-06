„Halten Sie Ihr Versprechen“ - Landwirte protestieren bei Söder-Besuch in der Region

Landwirte protestieren mit Güllefässern bei Besuch des Ministerpräsidenten in der Region. Was die Bauern so in Rage bringt und was sie dem CSU-Chef vorwerfen.

22.06.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder in der Wieskirche haben die örtlichen Landwirte spontan für einen stillen Protest gegen die ab 2025 vorgeschriebene Schleppschlauchpflicht genutzt. Ein paar dutzend Güllefässer, teils mit aussagekräftigen, übergroßen Plakaten versehen, stellten sie dazu entlang eines Feldes kurz vor dem Parkplatz der Wieskirche auf.

