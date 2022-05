Jahresversammlung verschoben: Füssens Jäger wählen keine neue Führung

Mitglieder bemängeln, weil der Vorstand bei der Jahresversammlung fehlt, seien Neuwahlen unmöglich. Die Vorsitzende widerspricht später. Wie es nun weitergeht.

Nicht nach Plan verlaufen ist die Jahresversammlung der Kreisgruppe Füssen des Bayerischen Jagdverbandes (BJV). Eigentlich sollte dort eine neue Führung gewählt werden. Der Hauptvorstand (Vorsitzender, Zweiter Vorsitzender, Schriftführer und Schatzmeister) traten zum Teil wegen gesundheitlicher Probleme und aus persönlichen Gründen nicht mehr an.

Das Dilemma aber war, dass die vier Personen aus den selben Gründen auch bei der Versammlung nicht anwesend sein konnten. Damit – so die Kritik einiger Anwesender – sei es aber unmöglich, den Vorstand zu entlasten und eine Neuwahl laut Satzung nicht durchführbar.

Hermann Koch, der der Kreisgruppe bis vor vier Jahren selbst 16 Jahre vorgesessen hatte und Ehrenvorsitzender ist, hatte die Leitung der Jahresversammlung anstelle von Vorsitzender Isabell Koch übernommen und berichtet: Man habe sich im Vorfeld mit vereinsinternen Anwälten ausgetauscht und sei in dem Glauben gewesen, dass die Versammlung samt Neuwahlen auch in Abwesenheit des Hauptvorstandes durchführbar sei.

Entlastung wäre möglich gewesen

„Das wäre auch so gewesen“, betont Isabell Koch im Nachgang gegenüber unserer Redaktion. Sie habe sich tags darauf bei der Landesjustiziarin des BJV rückversichert und diese habe das bestätigt. „Man kann einen Vorstand auch in Abwesenheit entlasten“, sagt Koch. Es brauche dafür nur den Kassenbericht, und dieser wäre da gewesen, samt der vertretungsberechtigten Zweiten Schatzmeisterin Larissa Leiß. Auch die Berichte der anderen Vorstandsmitglieder hätten vorgelegen. „Wir haben die Versammlung nicht falsch vorbereitet und die Leute umsonst herbestellt“, widerspricht Isabell Koch einem Vorwurf an dem Abend. Vielmehr habe die schlecht recherchierte Intervention einiger Mitglieder jetzt zu Verunsicherungen geführt.

Denn bei der Jahresversammlung in Hopfen am See war es zu Diskussionen gekommen und die Bedenken geäußert worden, dass die Kreisgruppe sich rechtlich angreifbar mache, sollte sie die Neuwahlen ohne Entlastung des Vorstands durchführen beziehungsweise diesen in Abwesenheit entlasten. (Lesen Sie auch: Jagdpräsident Weidenbusch kann sich gegen Herausforderer durchsetzen)

Nicht genug Kandidaten für Neuwahlen?

Die Anwesenden beschlossen daher mehrheitlich, die Jahresversammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Bis dahin soll dann auch eine zweite Sache gelöst sein. Für die Neuwahlen standen nämlich nicht genug Kandidaten zur Verfügung. Für das Amt der Vorsitzenden Isabel Koch und das von Schatzmeister Bernd Ebert hatten sich bereits Nachfolger gemeldet, nicht jedoch für die Posten von Schriftführerin Sandra Leicht und Zweitem Vorsitzendem Josef Schneider. Hermann Koch hatte sich darüber aber keine großen Sorgen gemacht. „Aus meinen Jahren als Vorsitzender weiß ich, dass sich während der Versammlung immer jemand gefunden hat“, sagt er. Er sei davon ausgegangen, dass das in diesem Fall ebenfalls passiert wäre.

Allgemeiner Aufruf an die Mitglieder

Mit dem Verschieben der Versammlung haben die Kreisgruppenmitglieder aber nun mehr Zeit, sich nach neuen Kandidaten für die vakant werdenden Stellen umzusehen. Wer daran Interesse habe, solle sich melden, so der allgemeine Aufruf.

Findet sich niemand für die Ämter, bliebe die Kreisgruppe im schlimmsten Fall ohne einen handlungsfähigen Vorstand. Dann würde laut Hermann Koch entweder einer vom Amtsgericht gestellt, den der Verein aber bezahlen müsse. Kostenpunkt: um die 400 bis 500 Euro im Monat. Oder die Kreisgruppe Füssen müsste versuchen, sich einer der umliegenden Kreisgruppen anzuschließen. Das aber soll für den bereits 1918 gegründeten Traditionsverein vermieden werden.

