Beatrix von Storch (AfD) in Füssen: Kundgebung und Gegendemo bleibt friedlich

Die umstrittene AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist am Mittwoch in Füssen. Gegendemonstranten halten eine Mahnwache ab.

15.09.2021 | Stand: 13:11 Uhr

Update 12.10 Uhr: Die AfD-Kundgebung ist vorbei, die Wahlkampf-Reden sind gehalten - und während Beatrix von Storch am AfD-Stand interessierten Bürgerinnen und Bürgern Fragen beantwortet, halten Gegendemonstranten eine Mahnwache ab.

Es ist alles friedlich geblieben in Füssen an diesem Mittwoch, sagen Polizeibeamte vor Ort. Etwa 50 bis 60 Menschen nahmen an der Kundgebung der Alternative für Deutschland teil. Die Zahl der Gegendemonstranten sei allerdings nur schwer zu schätzen, so die Polizisten. Zwischen 30 (Angaben der Polizei) und 60 (Angaben der Veranstalter) sollen es sein.

Update, 11.30 Uhr: Die Gegendemonstration am Schrannenplatz verläuft friedlich: etwa 25 Demonstranten, parteiübergreifend und auch Mitglieder von "Omas gegen rechts" sind dabei.

Beatrix von Storch in Füssen am Mittwoch: Auch AfD-Abgeordnete aus dem Allgäu vor Ort

Am Parteistand am Füssener Stadtbrunnen haben sich etwa 40 Menschen versammelt, denn am heutigen Mittwoch ist die AfD-Politikerin Beatrix von Storch vor Ort. Auch der AfD-Abgeordnete Peter Felser ist gekommen.

Auch Gegendemonstranten mit Fahnen da, wurden aber von der Polizei bereits gebeten, Abstand vom Parteistand zu nehmen. Bisher ist die Lage eher ruhig. Gegen 11 Uhr starten Reden und die offizielle Gegendemonstration.

In Füssen ist am Mittwoch Beatrix von Storch am Parteistand der AfD zu Gast. AfD-Wähler treffen auf Gegendemonstranten. Bild: Felix Futschik

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.