Beeindruckende Bilder bei Endress+Hauser in Nesselwang

Arbeiten von Susanne Praetorius sind für ein Jahr im Foyer der Firma zu sehen. Das Unternehmen feiert damit ein besonderes Jubiläum.

14.04.2023 | Stand: 17:45 Uhr

In diesem Jahr feiert die Firma Endress+Hauser am Standort Nesselwang ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren gibt es im großzügigen Eingangsbereich jährlich wechselnde Kunstausstellungen unter dem Motto „Kunst im Foyer“. Für die Jubiläumsausstellung hat sich das interne Kunstgremium aus vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Hochkaräterin an Land gezogen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die preisgekrönte Kemptener Künstlerin Susanne Praetorius hat sich künstlerisch dem Lebenselixier Wasser in all seinen Facetten verschrieben.

Über, unter oder neben dem Wasser

„Über, unter oder neben dem Wasser“, so beschreibt Praetorius ihre zeitgenössischen, detailreichen, meist großformatigen Gemälde und Fotografien, die ab sofort im Foyer zu sehen sind. Man sollte sich beim Besuch der Ausstellung genügend Zeit nehmen, um auf Entdeckungsreise zu gehen, denn die farbgewaltigen Bilder bestechen nicht nur durch ihre detailreiche und naturgetreue Darstellung, sondern offenbaren dem Betrachter versteckte Botschaften – oft gewürzt mit einer feinen Prise Humor. Für die Jubiläumsausstellung in Nesselwang hat die Kennerin des fließenden Elements eine Auswahl an verschiedensten Exponaten zusammengestellt, die von großem Können, dem besonderen Blick fürs Detail und einer ungeheuren Bandbreite, Fantasie und Schaffenskraft zeugen. Es darf gerätselt werden: Täuschend naturalistisch gemalt – oder doch fotografiert? Wie auch immer: Stillleben, Landschaften, Tiere und Menschen entwickeln in Acryl, Kreide, Fotografie oder Stofffarbe auf Leinwand, Holz oder Baumwollgewebe eine ungeheure Lebendigkeit, Dynamik und Einzigartigkeit. Titelgebungen wie „Mondschwimmer“, „Muse“, „Meerchen“, oder „do not touch“ zeigen behutsame Richtungen auf und lassen gleichzeitig Raum für eigene Interpretationen, Empfindungen und Fernwehmomente.

Atelier in Kempten

Die gebürtige Münchnerin Praetorius absolvierte in Augsburg ein Studium in Kommunikationsdesign. Seit 2001 hat sie ein eigenes Atelier in Kempten und ist Gründungsmitglied des Kunst- und Kulturvereins artig. Mit ihren Kunstwerken hat Susanne Praetorius unter anderem bereits viermal im Rahmen der Allgäuer-Festwochen-Kunstausstellung den Publikumspreis erhalten.

Künstlerin Susanne Praetorius mit Geschäftsführer Harald Hertweck und einer Kuh im Wasser. Bild: Martina Gast

Für ein Jahr bereichern ihre Werke nun die Räumlichkeiten des Unternehmens Endress+Hauser in Nesselwang. Geschäftsführer Harald Hertweck freut sich über die gelungene Jubiläumsausstellung. „Die Kunst gibt unseren Räumen eine ganz besondere Atmosphäre, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartner und internationalen Kunden und Kundinnen immer sehr geschätzt haben.“ Alle Bilder sind käuflich zu erwerben. Die großformatigen Motive können auch in kleinerer, individueller Ausführung als Kunstdruck bestellt werden.

Besichtigt werden kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Firma Endress+Hauser in Nesselwang (Obere Wank1): montags bis donnerstags von 7.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 14 Uhr. Zu diesen Zeiten können Informationen zur Ausstellung und dem Verkauf der Arbeiten unter der Telefonnummer (0 83 61) 30 80 eingeholt werden. Besuchergruppen sollten sich anmelden.