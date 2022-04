Bei der Füssener Sportlerehrung regnet es Medaillen

Im Sparkassensaal erhalten mehr als 100 Athleten Auszeichnungen und 18 Vereine Gold. Die Hauptdarstellerinnen schicken Videogrüße aus dem Training in Kanada.

11.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nach mehr als zwei Jahren, in der „das Vereinsleben zeitweise auf null runtergefahren“ war, freuten sich am Freitagabend nicht nur die Vertreter zahlreicher Füssener Sportklubs über ein großes Wiedersehen im Veranstaltungssaal der Sparkasse Allgäu am Kaiser-Maximilian-Platz. Ähnlich wie die Sportler war Bürgermeister Maximilian Eichstetter froh darüber, „dass wir uns heute treffen“. Dies hätten sich die Vereine schließlich „mehr als verdient“, betonte er im Rahmen der 34. Sportlerehrung der Lechstadt, die 27 Monate nach dem bis dato letzten „Sport-Champions-Treff“ mit einem wahren Medaillenregen über die Bühne ging.

