Bei Viehscheid in Nesselwang - Älpler klagen über "hirnlose Aktionen" von Touris

Deutliche Worte zu hören gab es in Nesselwang nach dem Bergsommer. Der Umgang zwischen Erholungssuchenden und Hirten werde zunehmend respektloser.

15.09.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Am Ende stand Thomas Theil am Scheidplatz und war einfach nur erleichtert. Dass die 125 Stück Vieh unfallfrei den Weg vom Berg durch die Menge hindurch zu ihren Besitzern gefunden hatten. Und dass der Alpsommer in Nesselwang einen guten Abschluss gefunden hatte. Die Worte, die der Vorsitzende des Alp- und Weiderechtlerverbands dann aber in den Mund nahm, um ein Resümee zu ziehen über den Sommer, waren deshalb nicht minder deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.