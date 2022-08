In Roßhaupten werden ab Mitte September viele Lichter ausgehen. Das haben die Kommunalpolitiker in der Energiekrise beschlossen. So viel spart die Gemeinde ein.

31.08.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Probeweise soll ab dem 15. September, wenn alle größeren Dorffeiern und -events ausgeklungen sind, die Beleuchtung in der Gemeinde Roßhaupten abgeschaltet werden. Allerdings zeitlich begrenzt von 0 bis 4.30 Uhr. „In Absprache mit der polizeilichen Verkehrssicherheit wird die Hauptstraße wahrscheinlich weiter beleuchtet“, sagt Bürgermeister Pihusch. Die Strahler an der Kirche sind bereits ausgeschaltet. Denn nur ein Strahler war bisher auf LED-Technik umgestellt, jeder der drei weiteren Strahler das Zehnfache an Strom wie das LED-Modell.

