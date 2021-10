Bergfans feiern Geburtstag: Zehn Jahre DAV-Sektion Lechbruck

Die Verantwortlichen rechneten 2011 nicht mit dieser rasanten Entwicklung. Innerhalb kürzester Zeit stiegen die Mitgliederzahlen an.

26.10.2021 | Stand: 15:45 Uhr

Im Juli 2011 formierte sich aus der Ortsgruppe Schongau eine eigene Alpenvereinssektion. Damals hatten die Lecher durchaus ein mulmiges Gefühl, ob der Weg in die Selbstständigkeit von Erfolg gekrönt werde, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. 200 Mitglieder sollten es schon sein, um etwas auf die eigenen Beine zu stellen, so das damalige Ziel. Die Schongauer Sektion spendierte ein Startguthaben, überließ den Lechbruckern ihre Kletterwand vor Ort und wünschte alles Gute. Die eigene Sektion startete mit 316 Mitgliedern – heute sind es um die 700. Eine Entwicklung, die vom engagierten Gründerteam um Wilfried Götz, dem langjährigen Vorsitzenden, wohl niemand geahnt hatte.