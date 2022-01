Die Bergwacht Füssen hat am Wochenende alle Hände voll zu tun gehabt. An einem Tag wurden die Retter am Buchenberg und bei der Drehhütte vier Mal alarmiert.

17.01.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Rodelunfälle mit zum Teil erheblich verletzten Personen haben die Bergwacht Füssen auf Trab gehalten: Am Samstag bei sehr schönem Wetter mussten die Bergretter, die von zwei Kräften der Bergwacht Kaufbeuren unterstützt wurden, gleich viermal zu solchen Unfällen ausrücken.