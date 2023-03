Zwei Pärchen bleiben am Tegelberg im Schnee stecken

Die Bergwacht Füssen rückte am Samstag zu einem Einsatz am Tegelberg aus. Zwei Pärchen blieben dort beim Wandern im Schnee stecken.

19.03.2023 | Stand: 14:48 Uhr

Unten im Tal hat der Frühling bereits Einzug gehalten. Doch in den Bergen herrschen noch winterliche Verhältnisse. Und die erschweren jede Tour – eine Erfahrung, die jetzt zwei Pärchen machen mussten: Am Samstag wurde der Einsatzleiter der Bergwacht Füssen um 16 Uhr von der integrierten Leitstelle Kempten zu vier verstiegenen Bergsteigern auf den Gratweg des Tegelbergs gerufen.

Bergwacht-Einsatz am Tegelberg: Pärchen bleiben im Schnee stecken

Die zwei Pärchen waren gegen Mittag von Hohenschwangau aus aufgebrochen, um über die Marienbrücke und den Gratweg zur Bergstation der Tegelbergbahn zu wandern, wie die Bergwacht mitteilt. Doch herrschen im Gegensatz zu den frühlingshaften Bedingungen im Tal im oberen Bereich winterliche Verhältnisse: Schnee, Nässe und Kälte machten das Fortkommen der Vier immer schwieriger. Zudem erlitt eine Person in einer ausgesetzten Passage eine Panikattacke. Die Gruppe kam weder vor noch zurück und entschloss sich schließlich, einen Notruf abzusetzen.

Bergwacht Füssen und Kaufbeuren retten Wandergruppe

Mit einem Edelweiß-Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Bayern flogen zwei Retter der Bergwacht Füssen und Kaufbeuren zum Grat, um die Gruppe zu retten. Anschließend konnten sich die vier geretteten Bergwanderer sich in der Rettungswache Füssen bei heißem Tee wieder stärken – und von der „erlebnisreichen“ Bergtour und Rettungsaktion erholen. Da die Verhältnisse in den Bergen in dieser Jahreszeit tückisch sind, empfiehlt die Bergwacht allen Wanderern, sich ausreichend zu informieren und Touren entsprechend zu planen.

