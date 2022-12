Besucher der VHS Füssen: Anmelden gerne online, Kurse nicht

Eine Umfrage im Internet bringt überraschende Ergebnisse. Was den Teilnehmenden wichtig ist und worüber sie künftig im Newsletter informiert werden.

29.12.2022 | Stand: 09:38 Uhr

62 Prozent aller Anmeldungen zu Veranstaltungen der Volkshochschule (VHS) Füssen erfolgen mittlerweile online. Aber: Präsenzveranstaltungen werden gegenüber Online-Veranstaltungen deutlich bevorzugt. Viele wollen privat nicht am Computer sitzen, die meisten schätzen das persönliche Gespräch und andere fühlten sich von der Technik überfordert, teilt VHS-Leiterin Petra Schwartz mit. Beliebt blieben Präsenzveranstaltungen, weil Menschen sich treffen und austauschen wollten sowie Gruppenerlebnisse und Interaktion wie bei den Sprach- und Tanzkursen schätzten.

Programmheft beliebteste Infoquelle

Eine repräsentative Online-Studie, die die Einrichtung von Oktober bis November durchgeführt hat, kommt zu überraschenden Ergebnissen. Ziel war es, Verbesserungspotenzial in der Kommunikation herauszufiltern und Informationen über die Nutzung beziehungsweise das Erleben der Website und des Anmeldeverfahrens zu erhalten. Bei der Frage, wie Menschen von den Kursen der VHS erfahren, stellte sich heraus, dass das Programmheft immer noch am beliebtesten ist. 74 Prozent der Teilnehmenden verlassen sich darauf. Über die Website informieren sich 34 Prozent über Kurse und 14 Prozent folgen der Empfehlung von Freunden oder Kollegen. Zur Anmeldung nutzen 62 Prozent das online-Verfahren, 46 Prozent E-Mails und 28 Prozent Anrufe in der Geschäftsstelle der VHS. Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich.

Einfache Handhabung

Mit dem Online-Anmeldeverfahren waren 77 Prozent der Befragten sehr zufrieden bis zufrieden. Hier lobten viele die einfache Handhabung. Bei den 23 Prozent, die nicht zufrieden waren, funktionierte die Technik nicht. 81 Prozent der Teilnehmenden finden es leicht, Kurse auf der Website zu finden. Manche kritisierten aber die Überbegriffe und Einordnungen. Bei der Frage nach sinnvollen Sortierfunktionen überraschte die Volkshochschule, dass 51 Prozent die Sortierung nach dem Veranstaltungsort wichtig war. Hier zeigt sich das Thema Mobilität und Ausstattung. Die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS wird unter anderem von den Parkmöglichkeiten und der Erreichbarkeit, aber auch von der Ausstattung abhängig gemacht. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Suche waren Wochentage und Tageszeit. Teilnehmende wünschen sich Sprachkurse abends und morgens. Für Berufstätige sind die Abendtermine wichtig, während Senioren zu schätzen wissen, wenn sie vormittags einen Kurs besuchen können.

Infos zu Dozierenden erwünscht

Der Newsletter wurde grundsätzlich befürwortet. Darin wünschen sich Teilnehmende Neuigkeiten rund um das VHS-Angebot beziehungsweise Zusatzinformationen zu den Dozierenden. Auch würden viele gern über Ausfälle oder Verschiebungen informiert. Bisher informierte die VHS darüber angemeldete Teilnehmende. Künftig wird auch im Newsletter darauf hingewiesen.