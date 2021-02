Betrüger wollen 92-Jährigen aus Roßhaupten austricksen

Zwei Verbrecher sind auf der Flucht - diese Geschichte wollen Betrüger einem 92-Jährigen aus Roßhaupten aufbinden. Doch der fällt nicht darauf herein.

24.02.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Trickbetrüger wollten am Dienstag einen 92-jährigen Roßhauptener austricken. Wie die Polizei berichtet, riefen die Betrüger ihn auf dem Festnetztelefon an. Der Anrufer gab an, er sei Polizeibeamter der Polizeiinspektion Füssen und es wären im Bereich Füssen zwei Verbrecher festgenommen worden, wovon einer flüchtig sei und sich im Bereich Roßhaupten aufhalte.

Mann wusste aus der Zeitung von Trickbetrügern

Als der angebliche Polizeibeamte jedoch nach den Bankdaten des 92-Jährigen fragte, kam dem Mann die ganze Angelegenheit suspekt vor. Er erinnerte sich an die Zeitungsberichte vergangener Tage. Auf Nachfragen des 92-Jährigen reagierte der Anrufer sehr ungeduldig und legte auf. Die Polizei Füssen weist dringend daraufhin bei etwaigen Anrufen keine persönlichen Daten sowie Bankverbindungen telefonisch preiszugeben.

In Immenstadt erbeuteten Trickbetrüger kürzlich 900 Euro.

