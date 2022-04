Betriebsunfall in Pfronten - Sägewerk-Mitarbeiter wird Finger abgetrennt

In Pfronten hat sich am Montag ein Betriebsunfall in einem Sägewerk ereignet. Einem Mann wurde dabei ein Finger abgetrennt, meldet die Polizei aktuell.

06.04.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Der Unfall im Sägewerk in Pfronten im Ostallgäu ereignete sich am vergangenen Montagmorgen, wie die Polizei heute am Mittwoch mitteilt.

Ein Mitarbeiter war an einer Maschine eingesetzt, an der es ersten Ermittlungen zu Folge zu einer Störung kam. Als der 30-Jährige den Fehler beheben wollte, geriet er mit der Hand in die Maschine. In der Folge wurde ihm laut Polizei ein Finger der rechten Hand abgetrennt.

Pfronten: Hubschrauber fliegt verletzten Sägewerk-Mitarbeiter in eine Klinik

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.