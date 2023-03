Biathlet Markus Schweinberg aus Füssen krönt erfolgreiche Saison

Der 24-jährige Füssener Sportsoldat holt sich auch den Alpencup. Für nächste Saison strebt er einen Start im zweitwichtigsten Bewerb der Sportart an.

27.03.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Mit dem Gesamtsieg des Biathlon-Alpencups ist dem 24-jährigen Füssener Biathleten Markus Schweinberg zum Saisonende ein weiterer Erfolg gelungen – nachdem er sich eine Woche zuvor auch den Sieg in der Deutschlandpokalwertung sicherte.

Sowohl beim nationalen Finale am Arber im Bayerischen Wald als auch im Rahmen des internationalen Alpencups auf der slowenischen Hochebene Pokljuka standen für ihn zum Abschluss noch jeweils drei Wettbewerbe auf dem Programm. Hierbei bestätigte der Athlet des Skiclubs Füssen seine Form und verteidigte das Trikot des Gesamtführenden in beiden Serien beziehungsweise baute seinen Punktevorsprung letztendlich noch aus.

Biathlet Markus Schweinberg aus Füssen: Jedes Rennen bestritten

Mit ein Grund für die Erfolge, war unter anderem dass er die gesamte Saison über von Krankheiten oder Verletzungen verschont blieb und jedes Rennen bestreiten konnte. Während beim Alpencup alle Wettkämpfe in Obertilliach (Österreich), Lenzerheide (Schweiz), Ridnaun (Italien) und Pokljuka (Slowenien) in die Wertung einflossen, wurden im Deutschlandcup die Punkte der beiden schlechtesten Ergebnisse gestrichen. Mit dem Ziel, die Trefferquote am Schießstand weiter zu optimieren und auch das läuferische Potenzial noch weiter auszuschöpfen, beginnt dann nach einer Pause Anfang Mai für den Sportsoldaten aus Füssen die neue Saison.

Nächstes Jahr strebt Markus Schweinberg aus Füssen einen Start im IBU-Cup an

Dann will er eigenen Angaben zufolge einen Start im IBU-Cup anstreben. Einer Art Zweiter Liga im Biathlon und dem wichtigsten Bewerb neben dem Weltcup.