Bieranstich und Böllerschützen: Auftakt des Volksfests in Füssen

Böllerschützen und Bürgermeister Maximilian Eichstetter geben den Startschuss zur zwölftägigen Feier. Bis 26. Juni geht es auf dem Festplatz rund.

17.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Bürgermeister Maximilian Eichstetter hatte vielleicht Angst, dass er den Zapfhahn oder den Schlägel beschädigen würde, weshalb er das erste Bierfass auf dem Volksfest Füssen nach „zwei Jahren Abstinenz“ am Mittwochabend ziemlich vorsichtig und zurückhaltend anzapfte. So brauchte der Rathauschef laut Kommentar von Festwirt Christian Papert im Festzelt fünf Schläge, um dem 30 Liter-Holzbehältnis unter dem Beifall der ersten Besucher den ersten goldgelben Gerstensaft der Brauerei Zötler zu entlocken. Während Eichstetter hinterher selbst von „drei Schlägen“ sprach, hatte er ohnedies sozusagen alle Hände voll zu tun, bevor er an einem Biertisch Platz nahm und sich in Ruhe eine Maß gönnen konnte.

Verteilte das Stadtoberhaupt vorher doch nicht nur an die rund 30 Musiker der Musikkapellen aus Füssen, Weißensee, Hopfen, Schwangau und Rieden Bier- und Essensmarken, die den feierlichen Festumzug vom Schrannenplatz bis zum Festplatz zu Fuß und melodiös begleitet hatten. Von der Großzügigkeit Eichstetters profitierten auch die zehn Füssener Böllerschützen, die mit drei Schüssen vor dem großen Festzelt den Startschuss für den Rummel für die immer zahlreicher auf den Festplatz strömenden Besucher hörbar gemacht hatten.

Der Polizeichef macht in Füssen den Weg frei

Einige von ihnen hatten sich schon der gut einen Kilometer langen weltlichen Prozession vom Schrannenplatz über die Fußgängerzone in Richtung Ritterstraße und zum Festplatz an der Kemptener Straße angeschlossen. Der Füssener Polizeichef machte dabei eigenhändig den Weg für die Musikkapellen und Promis frei.

Edmund Martin sprang vom Beifahrersitz des Polizeiwagens an der Spitze des Festzugs auf die Reichenstraße. Blitzschnell schob er die fast schon in der Mitte der Fußgängerzone stehenden leeren Stühle für Gäste in Richtung Stadtcafé. Nach seinem spontanen Einsatz nahm Martin wieder im Auto seinen Platz neben dem als Fahrer dienenden Kollegen ein. Alles ging so schnell, dass die Passanten und sitzenden Beobachter nicht ans Beifallklatschen dachten, sondern nur kurz staunten. Ans Ende des Zuges schloss sich aus Sicherheitsgründen Feuerwehrkommandant Thomas Roth in einem kleinen roten Auto an und erwiderte bei offenem Fenster die freundlichen Grüße von zahlreichen Bekannten.

Bürgermeister verteilt Karussell-Marken auf dem Volksfest in Füssen

Bürgermeister Eichstetter präsentierte sich unterdessen auf dem Weg zum Festplatz recht spendabel. In einer Pferdekutsche mit Zweitem Bürgermeister Christian Schneider, dem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl und Festwirt Joachim Papert sitzend bescherte er immer wieder am Straßenrand stehende Kinder mit Karussell-Marken und dergleichen. Nicht nur sie wurden schließlich beim Einmarsch auf das Festgelände von vielen Besuchern freudig begrüßt, die das hochsommerliche Wetter gleich am ersten Tag des Volksfests zum Autoscooter-Fahren, Kauf von gebrannten Mandeln oder Zielen mit dem Luftgewehr in einer Schießbude animiert hatte.

Sehnlichst erwartet wurde auch das erste Fass Bier, das Daniel Zengerle von der Brauerei Zötler mit mehreren Fahrgästen auf einem Bierwagen mit Argusaugen auf dem Weg zum Festzelt bewacht hatte. Dort stimmten dann zuerst die Füssener Musiker „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ zur Begrüßung an, bevor die Band „Grumis“ aus Unterfranken das musikalische Kommando für den weiteren Verlauf des festlichen Abends übernahm, in dessen Rahmen der Landtagsabgeordnete Pohl erklärte: „Das ist das beste Fest im Allgäu.“

