Langau in Steingaden: „Mutter der Diakonie“ mit 97 Jahren gestorben

Die Gründerin der Bildungseinrichtung Langau, Hedwig Döbereiner, hat viel bewegt und erhielt dafür Auszeichnungen - unter anderem das Bundesverdienstkreuz.

25.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mit 97 Jahren ist die Gründerin der Bildungseinrichtung in der Langau, Hedwig Döbereiner, gestorben. Das teilt der Trägerverein in Steingaden auf seiner Homepage mit. In einem Nachruf würdigt Wolfgang Krach, stellvertretender und kommissarischer Vorsitzender des Aufsichtsrates, das Leben von Hedwig, die als „Mutter der Diakonie“ bezeichnet wurde.

Steingaden: Die Gründerin der Langau wurde "Eppich" genannt

Fast 60 Jahre lang hat Döbereiner – genannt „Eppich“ – die Langau seit der Gründung begleitet, schreibt Krach. Es war eine Zeit, in der noch niemand von „Inklusion“ sprach, vom gleichberechtigten und respektvollen Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Döbereiner, damals Bundesmeisterin des Bundes Christlicher Pfadfinderinnen (BCP), war auf der Suche nach einem Platz für ein großes Zeltlager, das auch für Rollstuhlfahrerinnen zugänglich sein sollte. Döbereiner fuhr, es war April 1964, durch halb Oberbayern, ehe sie im Pfaffenwinkel, in Steingaden, nahe der weltberühmten Wieskirche, fündig wurde, heißt es in dem Nachruf. Sie entdeckte nicht nur den richtigen Platz für Pfadfinderinnen, sondern auch einen Ort, der zum Mittelpunkt ihres Lebens werden sollte.

1965 kaufte der BCP dem Freistaat Bayern die Langau ab. Aus dem einstigen landwirtschaftlichen Gehöft wollte sie eine Bildungs- und Erholungsstätte machen, in der sich auch Menschen im Rollstuhl barrierefrei bewegen können, schreibt Krach und weiter: „Es sollte ein in jeder Hinsicht offenes Haus werden.“ Nicht nur von der Architektur, sondern auch von der Haltung her, die die Pfadfinderinnen jedem und jeder entgegenbrachten.

Aufgewachsen ist Döbereiner – geboren im Mai 1924 – in Nürnberg. Sie begann eine Ausbildung zur Jugendleiterin und ging für einige Jahre in eine Kirchengemeinde nach Bamberg, trat 1951 der neu gegründeten Communität Casteller Ring bei.

Die Aufgabe, die sie in Castell übernahm, war wie für Eppich gemacht. Als Geschäftsführerin für Organisations-, Finanz- und Bauangelegenheiten sowie „Außenministerin“ in der Bundeszentrale der Pfadfinderinnen reiste sie im In- und Ausland und knüpfte ein Netz von Kontakten – nicht nur in die Politik. 1964 entdeckte sie die Langau , baute sie um und machte sie zum internationalen Treffpunkt für Pfadfinderinnen. Fünf Jahre später wurde das barrierefreie Haus eröffnet. 1970 wurden die ersten Pädagogen eingestellt. Familien mit und ohne behinderte Angehörige kamen ebenso wie Schulklassen oder Kirchenchöre. Schnell gesellten sich zu den hauptamtlichen auch viele Ehrenamtliche, die den „Langauer Stil“ – Zupacken, Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft – mitprägten.

Lesen Sie auch

Langau in Steingaden verabschiedet langjährigen Geschäftsführer: "Wo Menschen Wärme und Geborgenheit finden" Soziale Einrichtung im Pfaffenwinkel

In der Langau schuf sie Modellprojekte, die über Bayern hinaus wegweisend waren. Etwa das „Langauer Modell“, bei dem Eltern von Kindern mit Behinderung sich begegnen und austauschen konnten, begleitet und gestützt von Pädagogen. Auch die ersten Angebote für Geschwisterkinder, die sich über die Behinderung ihres Bruders oder ihrer Schwester mit anderen Kindern und Jugendlichen in der gleichen Lebenssituation austauschen konnten, entstanden in der Langau.

Hedwig Döbereiner zog sich 1993 als Geschäftsführerin zurück

1993 zog sie sich als Geschäftsführerin zurück, wohnte aber weiterhin in der Langau – bis sie 2009 ins Münchner Wohnstift Augustinum zog. Weiterhin war sie Mitglied im Trägerverein. Bei ihrer Verabschiedung als Leiterin bezeichnete sie der damalige bayerische Diakoniepräsident Heimo Liebl als die „Mutter der Diakonie“ im Freistaat. Das Land Bayern würdigte Döbereiners Wirken mit dem Verdienstorden und der Staatsmedaille für soziale Verdienste – vom Bund wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, von der Kirche unter anderem mit dem Kronenkreuz der Diakonie.

Mitte März wollte Eppich zum ersten Mal seit Langem wieder in die Langau kommen, zur Verabschiedung von Peter Barbian. Wolfgang Krach schreibt dazu: Nun hat sie sich vorher selbst verabschiedet – von der Langau und allen, die ihr so viel bedeutet haben. Anfang März ist sie, im Alter von 97 Jahren, in München gestorben.