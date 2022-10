Füssener Gymnasiasten mit ambitionierten Plänen: Klimaschule bis 2023

Nach der Auszeichnung zur Umweltschule im Jahr 2020 soll es jetzt weiter gehen: Bis 2023 will das Gymnasium Füssen Klimaschule werden.

29.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das Gymnasium Füssen geht große Schritte im Kampf gegen den Klimawandel. Im Jahr 2020 erhielt die Schule die Auszeichnung als Umweltschule. Heuer nimmt die Schulgemeinschaft ein neues Projekt in Angriff. Bis April 2023 will man Bayerische Klimaschule werden. Eine Liste mit zehn Anforderungen, die erfüllt werden müssen, weist den Weg. Die ersten beiden Punkte verlangen unter anderem eine Energieberatung und die Einbindung von Schulgremien. Weiterhin soll ein Projektteam gegründet und der jährliche CO2-Fußabdruck der Schule ermittelt werden.

Prominenter Besuch zur Auftaktveranstaltung

Kürzlich konnte auch Punkt fünf erfüllt werden: die Durchführung einer Auftaktveranstaltung. Dazu waren neben allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften, prominente Gäste eingeladen. Bürgermeister Maximilian Eichstetter, stellvertretender Landrat Lars Leveringhaus und Isabell Wendl vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA) besuchten das Gymnasium. Nach einem Auftritt der Bigband hielt Schulleiter Michael Gschnaidner die Eröffnungsrede. Er betonte, dass wir in einer Umwelt leben, die uns wichtig sein muss. Leveringhaus und Bürgermeister Eichstetter bedankten sich für das Engagement der Schule.

Diese Anforderungen sind noch zu erfüllen

Isabella Wendl erklärte die weiteren Schritte bis zum Ziel: Ein Klimaschutzplan muss erarbeitet werden. Nebenbei sollen schon erste Maßnahmen umgesetzt werden. Wenn der Plan endgültig beschlossen und veröffentlicht wurde und auch alle weiteren Anforderungen erfüllt sind, ist das Ziel Klimaschule erreicht. Das Schlusswort hatten die Klimabotschafterinnen und Mitorganisatorinnen des Projekts, Susanne, Lara und Maria: „Wir hoffen es hat heute allen Spaß gemacht“. Statt Mathe oder Deutsch haben die Schüler an diesem Tag nämlich an Workshops rund um das Thema Klima teilgenommen.

Nach etwa einer Stunde gingen alle zusammen auf den Pausenhof. Hier wurde eine Zeitkapsel in den Boden gelassen, in der sich Wünsche der Schüler für ihre Zukunft befinden. Die Kapsel soll erst in 20 Jahren wieder geöffnet werden.