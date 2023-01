Wie sich Rieden am Forggensee für einen Blackout rüstet

Der Gemeinderat hat sich mit dem unwahrscheinlichen Fall eines längeren Stromausfalls beschäftigt. Anlaufstelle wird das Haus am Kalkofen. Im Fokus steht die Feuerwehr.

29.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Zwar sei ein flächendeckender „Blackout“ in der Region unwahrscheinlich. Dennoch müssen sich derzeit die Gemeinden auch im Ostallgäu mit diesem Fall beschäftigen. Denn aufgrund der aktuellen Energielage forderte das Bundesministerium für Wirtschaft und Umwelt alle Bundesländer, Kreise und Gemeinden dazu auf, sich dieses Themas anzunehmen und Vorsorge zu treffen. Deshalb hat sich der Riedener Gemeinderat während seiner Sitzung mit diesem Thema beschäftigt.

Blackout: Notlageplan Rieden am Forggensee

Der Riedener Notlagenplan sieht vor, dass der Bürgertreffpunkt das Haus am Kalkofen sein soll. Zum einen werde dort der Krisenstab – der noch benannt werden müsse – sitzen. Zum anderen könnten hier die Bürger notversorgt werden. Dort könne gekocht werden und Bürger können sich aufwärmen. Insbesondere aber sei die ärztliche Notversorgung an diesem Platz garantiert. Damit das auch tatsächlich so sein kann, wird das „Haus am Kalkofen“ für etwa 4500 Euro elektrisch so um- und aufgerüstet, dass ein entsprechendes Notstromaggregat bei diesem „unwahrscheinlichen Ereignis“ dauerhaft einsetzbar ist, hieß es im Gemeinderat.

Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr rückt im Falle eines eintretenden Szenarios besonders in den Fokus. Sie wird durch die Gemeinde mit all ihren Ortsteilen und Weilern fahren und per Lautsprecher über die Lage und die „Leuchttürme“, wie solche Katastrophenzentren von Regierungsseite genannt werden, informieren. Auch bekommen die „Schwarzen Bretter“ neue Wichtigkeit, weil dort per Anschlägen die Bevölkerung ebenfalls informiert werden soll. Die Elektrik der Feuerwehr muss für ein leistungsfähigeres Stromaggregat umgerüstet werden. Die Kosten hier liegen bei etwa 1500 Euro.

Zwar plant die Gemeinde in Rieden einen neues Feuerwehrhaus, der Zeitpunkt der Umsetzung ist allerdings noch unklar. Deshalb stimmte der Gemeinderat letztlich den Plänen zu, auch den derzeitigen Feuerwehrstützpunkt für den „unwahrscheinlichen Fall“ zu rüsten.

Blaulicht-Funkmasten werden für Rieden am Forggensee wichtig

Ebenfalls wichtig werden die Blaulicht-Funkmasten, die nach und nach aufgestellt wurden und werden. Diese haben in der Regel ein eigenes Stromaggregat am Standort. Somit ist zumindest der Funk gesichert, der bei den Blaulichtern wichtig ist, um die Bevölkerung auch in einem solchen Fall versorgen zu können, wenn im unwahrscheinlichen Fall Handys und Telefone nicht mehr funktionieren.

In einer Auflistung auf ihrer Homepage will der Bayerischen Verband für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. (BVSW) ab Ende Januar ausführlich darüber informieren, was der Einzelne an Vorbereitungen zu treffen hat, um sich auf diesen „unwahrscheinlichen Fall“ einzustellen.

Dazu hat sich der Verband den Namen „Schritt für Schritt – krisenfit“ einfallen lassen. Unbedingt notwendige Dinge werden aufgeführt, wie Taschenlampe und Batterien oder Nahrung für sieben Tage lagern (nicht in der Kühltruhe).

Die Wasserversorgung bereite keine Probleme, hieß es im Rat: Die Wasser- und Abwasserversorgung der Gemeinde ist schon jetzt gesichert, aber eben nur kalt.