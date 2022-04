Seniorin ratscht mit Bekannter und vergisst Kochtopf auf dem Herd

Eine 81-Jährige vergisst ihren Kochtopf auf dem Herd, als sie beim Müllrausbringen eine Bekannte trifft. Daraufhin kommt es in Hopfen zu einem Brand.

28.04.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Bei einem Brand in einer Küche am Mittwochnachmittag in Hopfen bei Füssen ( Ostallgäu) ist eine 81-Jährige verletzt worden. Die Seniorin stellte laut Polizei einen Topf auf den Herd, um sich etwas zu essen zu machen. Sie brachte zudem noch den Müll raus und traf dabei eine Bekannte.

Seniorin vergisst Kochtopf auf dem Herd

Die beiden Frauen kamen miteinander ins Gespräch - doch die 81-Jährige hatte offenbar ihren Kochtopf vergessen. Inzwischen hatte dessen Griff bereits Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich auf die Dunstabzugshaube in der Küche aus.

Nachdem die Frau den Brand bemerkt hatte, griff sie selbst zum Wassereimer. Sie goss das Wasser über die Flammen und löschte das Feuer. Sie rief anschließend einen Nachbarn, der bei der Feuerwehr ist. Er rief daraufhin seine Kameraden über die Einsatzzentrale, die daraufhin anrückten.

81-Jährige erleidet eine Rauchgasvergiftung

Die 81-Jährige erlitt durch den Brand eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst brachte die Bewohnerin ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Hopfen war mit insgesamt 15 Mann vor Ort.

