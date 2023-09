Feuer in Lechbruck: Haus derzeit nicht mehr bewohnbar

Im Weiler Dieswang bei Lechbruck ist in einer Scheune bei einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen sind unter Kontrolle, das Haus dennoch unbewohnbar.

05.09.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Im Weiler Dieswang ist in einer an ein Wohnhaus angrenzenden Scheune ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Trotzdem wurde die Zwischenmauer laut Informationen der Polizei durch die Flammen und das Löschwasser so sehr beschädigt, dass das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Wohnhaus nahe Lechbruck brennt: Auch Hubschrauber ist im Einsatz

Wie es zu dem Feuer in der Scheune des ehemaligen Bauernhofes gekommen ist, ist bislang noch unklar, ebenso die genaue Schadenshöhe. Ein sechsstelliger Betrag steht im Raum. Bestätigt ist dieser jedoch nicht. Denn noch wisse man nicht, was in der Scheune tatsächlich alles gelagert worden war, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Kempten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

140 Einsatzkräfte – darunter örtliche Feuerwehren, Polizei und Rettungsdiesnst – waren zur Bekämpfung des Feuers im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war sicherheitshalber angefordert, aber nicht benötigt worden.

