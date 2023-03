Feuerwehreinsatz in Rückholz: Ein Anbau, in dem Holz gelagert wurde, hat gebrannt.

19.03.2023 | Stand: 08:49 Uhr

In Rückholz hat am Sonntagvormittag gegen 8 Uhr ein Anbau, in dem Holz gelagert wurde, gebrannt. Ersten Informationen nach entstand dabei ein geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren aus Rückholz und Nesselwang konnten den Brand schnell löschen.

