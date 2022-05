Kleidungsstücke auf Elektroherd verurachen Brand in Seeg - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein Elektroherd ist in Seeg versehentlich angeschaltet worden. Klamotten, die darauf lagen, fingen Feuer. Beinahe griffen die Flammen auf den Dachstuhl über.

08.05.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Kleidungsstücke auf einem Elektroherd haben am Samstag beinahe einen Dachstuhlbrand in Seeg verursacht. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Hausbesitzer am Nachmittag den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Seeg stand das Gebäude selbst noch nicht in Flammen, aus den Fenstern drang aber bereits starker Rauch.

Ungenutzter Elektroherd verursacht Feuer in Seeg: Schaden von 10.000 Euro

Als Brandursache stellten die Einsatzkräfte einen ungenutzten Elektroherd fest, der vermutlich versehentlich angeschaltet wurde. Kleidungsstücke, die auf dem Herd lagen, entzündeten sich. Die Flammen griffen beinahe auf den Dachstuhl über.

Glücklicherweise hatte der Bewohner das Feuer rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr konnte schnell einen Großbrand verhindern. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Am Haus entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Seeg war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

