Lukas Wörle aus Reutte verzichtet auf 8000er-Gipfel und rettet Einheimischen das Leben

Der Reuttener Lukas Wörle kehrt am Broad Peak in Pakistan um, um einem Hochträger das Leben zu retten. Warum er Kollegen jetzt schwere Vorwürfe macht.

15.08.2023 | Stand: 17:27 Uhr

Was ist ein Menschenleben wert? Ziemlich wenig. Diesen Eindruck könnte man zumindest bekommen, betrachtet man Bilder, die derzeit vom zweithöchsten Berg der Erde um die Welt gehen. Darauf zu sehen: Eine Horde von Menschen, die sich eine steile Eisflanke hinauf kämpfen. Am Boden liegt der schwerkranke Sherpa Muhammad Hassan. Doch die Bergsteiger stapfen einfach über ihn hinweg auf dem Weg zum Gipfelsieg am K2 (8611 Meter). Die Bilder dieser rücksichtslosen Aktion haben weltweit Entrüstung ausgelöst.

