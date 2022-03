BSC Füssen erobert die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd

Nach ihrem Erfolg über den bisherigen Spitzenreiter aus Sonthofen hat die Mannschaft im April und Mai zwei Matchbälle für den Meistertitel.

14.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Billardspielern des BSC Füssen haben die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd erobert. Spitzenreiter 1. PBC Sonthofen 2 fiel durch die 4:6 Heimniederlage gegen den BSC auf den zweiten Platz zurück. Die ungeschlagenen Füssener haben jetzt 13:1 Punkte auf dem Konto, ihr Konkurrent hat einen Spieltag mehr ausgetragen und 12:4 Punkte erreicht.

Noch Partien gegen Memmingen und Landberg

Um es in der Tennissprache auszudrücken: Der BSC hat zum kommenden Saisonfinale zwei Matchbälle, um Meister in der Saison 2021/22 zu werden. Am Samstag, 2. April, 14 Uhr, könnte im heimischen Billardcafé „Kö“ (Kemptener Straße) gegen Schlusslicht 1. PBC Memmingen 2 der Titel eingelocht werden. Zum Abschluss der Saison gastieren die Füssener dann am Donnerstag, 5. Mai, beim TSV 1882 Landsberg.

Zwei Einzelniederlagen zum Einstieg

Bis mit 4:6 beim Spitzenreiter Sonthofen 2 dasselbe Ergebnis wie zuvor schon bei Sonthofen 3 erreicht wurde, mussten die Füssener zwei Einzelniederlagen wegstecken. Stefan Schneider und Tim Kerler verloren ihre Begegnungen, wenn auch jeweils nur knapp. Die Teamkollegen Patrick Klaus mit 5:0 und Florian Guggemos mit 6:0 unterstrichen aber, dass Füssen beim favorisierten Club in Sonthofen unbedingt wieder einen Sieg holen wollte. Dazu trug auch Routinier Kerler in seinem zweiten Einzel entscheidend bei.