Fehlalarm am Buchenberg: App löst Rettungseinsatz aus

In Halblech sind Rettungskräfte zum Buchenberg ausgerückt - im Glauben, dass dort ein verletzter Wanderer liegt. Doch der betroffene Mann war wohlauf.

19.07.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Am Buchenberg in Halblech (Landkreis Ostallgäu) hat ein 49-jähriger Wanderer einen Rettungseinsatz ausgelöst. Nur davon wusste er nichts. Laut Polizei ging am Dienstag ein Alarm bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein - ein Wanderer sei verletzt und in Not.

Buchenberg: Wanderer in Not? Nein, es war die App

Was die Rettungskräfte erst nicht wussten: Der Notruf kam von einer App für Bergunfälle, die sich aus Versehen aktiviert hatte, als der 49-Jährige in einer Sesselbahn saß. Hiervon bekam der Mann jedoch zunächst nichts mit und machte sich auf den Weg zur Buchenbergalm.

Angeblicher Bergunfall: Missverständnis klärt sich auf

Währenddessen machten sich die Bergwacht, Polizei und ein Rettungshubschrauber auf die Suche nach dem Wanderer - in dem Glauben, dass er verletzt sei. Nach etwa einer halben Stunde meldete sich der Mann bei der Polizei und klärte die Situation auf.

Weitere Meldungen aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.