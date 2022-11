Alle Einwände zum neuen Sportplatz in Steingaden sollen gehört werden

Bei der Bürgerversammlung in Steingaden versichert Bürgermeister Bertl, beim neuen Sportplatz auf Probleme einzugehen. Höhere Geburtenrate bringt auch Probleme.

Steigende Einwohnerzahlen, die Errichtung eines neuen Sportzentrums und die Weiterentwicklung des Ortes sind einige Themen, über die Bürgermeister Max Bertl in seiner ersten Bürgerversammlung im gut besuchten Feuerwehrhaus Steingaden berichtete. Beim Thema neuen Sportplatz will man alle mitnehmen, denn: „Nur miteinander geht’s“, sagte Bertl.

Sportlich gesehen, sind noch einige Hürden zu nehmen: der Turnhallenausbau verzögert sich, da beim Abbruch Schadstoffbelastungen festgestellt wurden und der Einsatz von Spezialfirmen nötig ist, die Bauzeit verlängert sich daher um etwa ein Jahr. Eine Bürgerin sprach Bertl auf den aktuellen Stand des neuen Sportzentrums an. „Der Boden wurde untersucht und ist für den Bau einer Sportstätte geeignet. Es wurden weitere Gutachten in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse noch ausstehen“, berichtete Bertl. Der Bürgermeister versicherte, dass „alle Einwände gehört und untersucht werden“.

Steigende Geburtenzahlen stellen Steingaden auch vor Herausforderungen

„Wir haben steigende Geburtenzahlen zu vermelden, das freut uns“, führte Bertl außerdem aus. Diese Entwicklung bringen „aber auch Herausforderungen für die Kinderbetreuung in Schule und Kindergarten mit sich“. Die Kindertagesstätte sei an ihre Grenzen gekommen und so wurde nach einer „schnellen, günstigen und sinnvollen Lösung“ gesucht. Diese fand man in der Errichtung eines Waldkindergartens – die Gruppe sei mit 20 Kindern bereits ausgebucht. Lobend erwähnt Bertl die gute Zusammenarbeit von Verwaltung, Bauhof, Kindergarten und den zuständigen Ämtern. Viel Lob gab es auch für den guten Zusammenhalt im Ort, es seien immer fleißige Helfer zur Stelle und die Zusammenarbeit der Vereine laufe unkompliziert. In einem Beispiel werde das auch deutlich: Das Personal für den Steingadener Glühweinstand auf dem Münchner Christkindlmarkt, der an 35 Tagen geöffnet hat, sei schon komplett.

Eine Änderung wird es beim Mitteilungsblatt geben, das künftig an zentralen Stellen im Ort abgeholt werden kann und aus Kostengründen nicht mehr an alle Haushalte verteilt wird, bedauert Bertl. Im Bereich Bau sei seit 2020 viel passiert, es wurden Straßen saniert, das Einwohnermeldeamt neu gestaltet, die Vereinsstadel in Lauterbach und Urspring fertiggestellt, genauso wie das Dorfgemeinschaftshaus in Fronreiten, das im kommenden Jahr feierlich eingeweiht werden soll.

Steingaden will heiratswilligen Paaren etwas Besonderes bieten

Laut Bertl heiraten viele Paare mittlerweile ausschließlich standesamtlich und „da möchten wir einen schönen Rahmen bieten.“ So wurden auf dem Kreuzberg und im bisherigen Sitzungssaal neue Trauorte geschaffen, die mit 22 Trauungen im Jahr 2022 bereits gut angenommen werden. Auch für Touristen gibt es Neues: Es wurden vier Erlebniswege rund um Steingaden fertiggestellt, die in der Amtszeit des früheren Bürgermeisters Xaver Wörle begonnen wurden. Der neu installierte Tourist-Terminal wird laut Bertl von den Gästen bereits gut angenommen, kostenfreies WLAN wurde an der Wieskirche und in Steingaden installiert. Regionale Ware gibt es rund um die Uhr in den Automaten im „Dorfladen“, zu kaufen, wo die Erzeuger ihre Produkte ohne Zwischenhandel anbieten. Zusammen mit dem Gemeinderat, dem Bertl eine hervorragende Arbeit mit Weitblick bestätigt, wird an weiteren Zielen gearbeitet. So sollen künftig neue Gewerbeflächen entstehen sowie der Marktplatz belebt werden. Das Gremium berücksichtigt zukünftig die Barrierefreiheit bei Bauvorhaben, Spielplätze und auch der Friedhof soll aufgewertet und das Dorfzentrum im Fohlenhof weiterentwickelt werden.