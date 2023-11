Allgäuerin soll Bundesverdienstkreuz erhalten - und lehnt ab

Veronika Rist-Grundner aus Pfronten sollte das Bundesverdienstkreuz bekommen. Doch sie lehnt ab - und schreibt an Markus Söder, warum sie so enttäuscht ist.

23.11.2023 | Stand: 06:56 Uhr

Zwei Wochen lang hat es Veronika Rist-Grundner umgetrieben. Dann stand ihr Entschluss fest: Das Bundesverdienstkreuz am Bande, das ihr verliehen werden sollte, sie will es nicht. Zu groß ist der Frust der früheren Vorsitzenden darüber, wie der Pfrontener Verein für Nachbarschaftliche Unterstützung und Zeitvorsorge NUZ zuletzt durch politische Entscheidungen in Not gebracht wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.