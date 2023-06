Apotheken im Ostallgäu: Balkon-Geklatsche reicht nicht  mehr

Apotheker wollen ein Zeichen setzen und schließen ihre Geschäfte am Mittwoch, 14. Juni. Sie nehmen an einem bundesweiten Protesttag teil. Das ist der Grund.

10.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Apotheken protestieren. Ihnen reicht es. Sie nehmen an einem bundesweiten Protesttag teil. Deshalb bleiben die Türen von Apotheken im Ostallgäu am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen. In einer gemeinsamen Erklärung gehen die Apotheker und Apothekerinnen aus dem Füssener Land auf die angespannte Lage ein, kritisieren das System und bitten betroffene Patientinnen und Patienten: „Bitte versorgen Sie sich rechtzeitig mit den notwendigen Medikamenten.“ An dem Protest-Mittwoch haben zwei Notfall-Apotheken in der Region geöffnet.

