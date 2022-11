So schön ist die neue Lumagica Show auf der Burgruine Ehrenberg bei Reutte

Über 300 eigens geschaffene Leuchtskulpturen erhellen seit Freitag die Burgruine Ehrenberg bei Reutte. Wir haben uns vorab "Lumagica" auf Ehrenberg angesehen.

25.11.2022 | Stand: 10:09 Uhr

Schon allein die Zahlen sprechen eine beeindruckende Sprache. 1,8 Kilometer lange Lichterschlangen, 300 verschiedene Skulpturen und eine Investitionssumme von weit über 1,5 Millionen Euro: Die Lumagica Show auf der Burgruine Ehrenberg soll zum großen Wurf für die Tourismusregion Reutte werden. "Und das in einer Zeit, wo bei uns relativ wenig los ist", sagt Armin Walch. Der Geschäftsführer der Burgenwelt sieht darin aber die große Chance des Projekts. Lumagica soll in einer auslastungsschwachen Zeit Leute dazu animieren, die aus der gotischen Zeit stammenden Burgruinen oberhalb von Reutte zu besuchen. Mit über 50.000 Gästen rechnen die Verantwortlichen bis zum 28. Februar.

Lumagica auf Ehrenberg bei Reutte: Ab 25. November startet die Show

Stützen können sie sich dabei auf Erfahrungen aus Innsbruck, wo die Show bereits in den vergangenen beiden Corona-Jahren über 124.000 Menschen anzog. Umgesetzt hat das Projekt die Firma MK Illumination aus Innsbruck. Deren Präsident Thomas Mark zufolge trägt die Firma auch das alleinige Riskio für das Gelingen von Lumagica im Außerfern. "Wir sind von der Idee überzeugt, darum sind wir Unternehmer", sagt Mark. Bis 2025 soll Lumagica immer wieder auf Ehrenberg erstrahlen.

Energieverbrauch auch bei Lumagica in Ehrenberg bei Reutte ein großes Thema

Beschäftigt hat die Verantwortlichen auch die Energiekrise: Ist es vertretbar, in Zeiten, in den allerorts Strom gespart wird, eine solche Show durchzuführen? Mark sagt Ja. Sein Unternehmen setze seit 2008 ausschließlich auf LED-Technik. Die Stromkosten auf Ehrenberg während der 82 Tage lägen in etwa beim Verbrauch von sechs Einfamilienhäusern im Jahr. "Wir haben die Verpflichtung, dass sich die Menschen auf öffentlichen Plätzen wohlfühlen", sagt Mark.

Tickets für Lumagica sind online buchbar. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 21 Euro.