Camper im Landschaftsschutzgebiet am Weißensee aufgegriffen

Die Polizei hat am Sonntag einen Camper im Landschaftsschutzgebiet am Weißensee bei Füssen aufgegriffen. Er war gerade dabei, ein Grillfeuer vorzubereiten.

08.03.2021 | Stand: 13:27 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat eine Streife der Polizei Füssen einen Camper im Landschaftsschutzgebiet am Weißensee angetroffen. Er war gerade dabei, ein Grillfeuer vorzubereiten, berichtet die Polizei. Auf Nachfrage sagte der 32-Jährige den Polizisten, dass er am Samstag am Weißensee angekommen sei und dann sein Zelt dort aufgestellt hatte.

Camper am Weißensee: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Gepäcks fanden die Polizisten eine sogenannte "Kräuermischung", die nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten ist. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Bayerische Naturschutzgesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

