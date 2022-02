Camping mit Almwiesen-Duft im Auto

Die Firma Southvan ist von Weißensee zur Schreinerei Dopfer nach Hopferau umgezogen und setzt auf besondere Alleinstellungsmerkmale.

12.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Schreinerei Dopfer hat zusammen mit der Firma Southvan knapp 200.000 Euro in ihren Produktionsstandort in Hopferau investiert. Das Campingbusunternehmen Southvan ist nun komplett vom bisherigen Verwaltungssitz in Weißensee dorthin umgezogen. Beheimatet ist sie nun an der Stelle, an der Schreiner Florian Dopfer seinen Familienbetrieb schon seit Jahren führt. Er fertigte von Anfang an Holzteile für die Campingbusse von Southvan und stieg im Frühjahr 2021 groß in das Unternehmen mit ein. Seitdem fokussiert er sich ausschließlich auf den Ausbau der Campingbusse und macht keine anderen Schreinerarbeiten mehr.