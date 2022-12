Nach Kritik und Gerüchten in Seeg: Angespannte Situation beenden

Bei der Veranstaltung zur Zukunft der Pflege geht es emotional zu. Pfarrer Schnabel versucht, schlichtende Worte zu finden und kündigt prominente Personalie an.

21.12.2022 | Stand: 15:51 Uhr

Er habe sich das lange gewünscht, sagte Pfarrer Wolfgang Schnabel am Dienstagabend bei der Infoveranstaltung zur Zukunft des Caritasheimes im Gemeindehaus Seeg. Eine Veranstaltung, die Klarheit schaffe und Gerüchte ausräume. Selbstkritisch merkte Schnabel an: Bei den Planungen zur Zukunft des Caritasheims sei nicht alles richtig gelaufen. Das sehen auch viele Seeger so, die zum Teil scharfe Kritik an Bürgermeister Markus Berktold übten. Es gibt aber auch Lob.

