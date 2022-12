Caritasheim in Seeg: Kommt das 14-Millionen-Euro-Projekt?

Der Bürgermeister von Seeg informierte über die Zukunft des Caritasheimes. Dabei musste er sich massiver Kritik stellen. Was für ältere Menschen geplant ist.

22.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Einer Zuhörerin ist es zu viel geworden: Sie sei gekommen, um etwas über die Zukunft des Caritasheimes in Seeg zu erfahren, nicht, um über die Vergangenheit zu diskutieren. Etwa 110 Seeger sind zur Infoveranstaltung in das Gemeindehaus gekommen. Bürgermeister Markus Berktold wollte dort die Chance nutzen, um Gerüchte aus dem Weg zu räumen und mit Hilfe eines Experten über die Pläne zu sprechen. In der dreistündigen Veranstaltung musste er sich viel Kritik – vor allem über die Art der Kommunikation – anhören (Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Angespannte Situation in Seeg beenden)

