Pfarrer Wolfgang Schnabel zur Situation in Seeg: "Wir sind sehr betroffen"

Pfarrer Schnabel von der Caritas-Stiftung Seeg kündigt an, dass man sich im Verein neu aufstellen werde. Pflegearbeit der Ulrichspflege ist gewährleistet.

14.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Er habe schon viel gesehen, berichtet Harry Behne. Aber die Durchsuchungen der Räume durch die Kriminalpolizei am Mittwoch seien „schon krass“ gewesen. Behne ist der Verwaltungsleiter der Ulrichspflege Seeg GmbH und hat in diesen Tagen viel zu tun. Er habe selber bisher kaum Ruhe gefunden. Er betont aber: Für die Bewohner der ambulanten Wohngruppen des Caritaszentrums und deren Betreuung ändert sich nach der Verhaftung des Einrichtungsleiters und des Bürgermeisters von Seeg, Markus Berktold, nichts. Pfarrer Wolfgang Schnabel kündigt für die Caritas-Stiftung Seeg an, dass man sich neu aufstellen werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.