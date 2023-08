Raumausstattermeisterin Carolin Büchl ist zurück in der Heimat

Carolin Büchl aus Halblech ist jetzt Raumausstattermeisterin. Wo sie bereits überall Erfahrungen sammeln konnte.

„In meinem Beruf kann man seiner kreativen Ader freien Lauf lassen und sich entfalten“, sagt Carolin Büchl aus Halblech. Sie ist seit Kurzem Raumausstattermeisterin.

Seit über 60 Jahren gibt es den Familienbetrieb Raumaustattung Georg Büchl

Vor über 60 Jahren gründete Sattlermeister Georg Büchl seinen eigenen Handwerksbetrieb, heißt es in einer Pressemitteilung der Raumausstatter- und Sattler-Innung Allgäu. 1995 übernahm Hubert Büchl, der heutige Geschäftsinhaber den Betrieb vom Vater. Carolin Büchl wuchs in diesem kreativen Handwerksbetrieb auf und schnupperte quasi von klein auf „Raumausstatterluft“ ein.

Carolin Büchl lernte von 2009 bis 2012 fünf Berufe in einem

Büchl absolvierte ihre Ausbildung zur Raumausstatterin 2009 bis 2012 im eigenen Familienbetrieb. Dieser Beruf umfasst laut Innung fünf Berufe in einem: Polstern, Bodenlegen, Wandgestaltung, Licht-, Sicht- und Sonnenschutz sowie Gardinen. Im Anschluss arbeitete sie als Gesellin in Garmisch-Partenkirchen bei einem größeren Raumausstatter, um ihr Wissen zu erweitern.

Raumaustatterin ist nun zurück in Halblech

Vor der Meisterschule war sie in einem familiengeführten Einrichtungshaus in Kempten tätig. Dort erweiterte sie ihr Spektrum im Bereich Einrichtung und Kundenberatung. „Hochwertig, ästhetisch und zeitlos.“ Aus ihren Erfahrungen und Eindrücken entwickelte Büchl ihre Präferenzen für hochwertige und moderne Möbelstücke, die den Kunden lange begleiten sollen. Das spiegelt sich auch in ihrer Koje, ihrem Meisterstück wider. Nun arbeitet sie wieder im heimischen Betrieb.