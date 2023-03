China bejubelt bei Curling-WM in Füssen Titelgewinn gegen Deutschland

Für das deutsche Team um Skip Benny Kapp hat es nicht ganz gelangt. Gegen China unterlag die Curling-Junioren Nationalmannschaft mit 7:8. Erste Reaktionen.

04.03.2023 | Stand: 16:56 Uhr

"Wir sind die Silber-Nation", sagt Uli Kapp. Und der Sportdirektor des Deutschen Curling-Verbands (DCV) tut das mit einer Mischung aus Anerkennung und Wehmut. Denn nach 2022 sind die deutschen Junioren erneut Vizeweltmeister geworden. Im Finale der Heim-WM in Füssen unterlag das Team von Skip Benny Kapp den Chinesen mit 7:8. Es war erst die dritte Turnierniederlage.

Curling-WM in Füssen: China wird Weltmeister

Dabei legten die Deutschen ein bemerkenswerte Aufholjagd hin und hätten den zwischenzeitlichen 3:7-Rückstand beinahe im zehnten End noch gedreht. Am Ende aber jubelten die Junioren aus Fernost. Dank einer bemerkenswerten Präzsion in den entscheidenen Momenten des Turniers, das nach 1988 erstmals wieder in Füssen ausgetragen worden. Im Finale der Frauen hatten sich bereits am Samstagmorgen die Schottinnen durchgesetzt. Das deutsche Frauenteam hatte die Play-offs verfehlt und war in die B-Gruppe abgestiegen.